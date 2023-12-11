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Гомельский рассказал, по чьей вине ЦСКА упустил победу с «Зенитом» в основное время

Гомельский рассказал, по чьей вине ЦСКА упустил победу с «Зенитом» в основное время
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Встреча состоялась в Москве и завершилась победой армейцев в овертайме со счётом 104:89.

«ЦСКА победил в дополнительной пятиминутке. ЦСКА практически всё основное время матча был впереди, и это несмотря на то, что все травмированные «Зенита»: и Эртель, и Морман, и Жбанов — были готовы и на площадку выходили.

Тем не менее армейцы победу в основное время упустили, причём упустили сами, и я считаю виновником тренера Эмила Райковича. Потому что семь секунд при равном счёте, вагон времени, он берёт тайм-аут, и его игроки не могут ввести мяч в течение пяти секунд. Поэтому была пятиминутка, в которой армейцы победили», — сказал Гомельский на своей странице в соцсетях.

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