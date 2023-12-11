Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Минск — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дэвид Бекхэм обратился к Леброну Джеймсу после дебюта его сына Бронни в матче NCAA

Дэвид Бекхэм обратился к Леброну Джеймсу после дебюта его сына Бронни в матче NCAA
Аудио-версия:
Комментарии

Прославленный футболист, а ныне совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отреагировал на дебют сына лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, Бронни, в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта США и Канады). Бронни выступает за университетскую команду Южной Калифорнии. Его дебют в NCAA случился в матче с командой «Лонг Бич Стэйт» (Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич).

«Момент для гордости, дружище. Вот в чём суть семьи», — написал Бекхэм в социальных сетях.

Напомним, в дебютном матче в NCAA сын Джеймса провёл на площадке 16 минут. За это время он принёс своей команде четыре очка, сделал три подбора и две результативные передачи. Команда Джеймса проиграла со счётом 79:84. Встреча закончилась в овертайме.

В конце июля этого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.

Реакция Леброна:
Леброн Джеймс опубликовал первый пост относительно дебюта сына Бронни в NCAA
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android