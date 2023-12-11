Дэвид Бекхэм обратился к Леброну Джеймсу после дебюта его сына Бронни в матче NCAA

Прославленный футболист, а ныне совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отреагировал на дебют сына лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, Бронни, в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта США и Канады). Бронни выступает за университетскую команду Южной Калифорнии. Его дебют в NCAA случился в матче с командой «Лонг Бич Стэйт» (Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич).

«Момент для гордости, дружище. Вот в чём суть семьи», — написал Бекхэм в социальных сетях.

Напомним, в дебютном матче в NCAA сын Джеймса провёл на площадке 16 минут. За это время он принёс своей команде четыре очка, сделал три подбора и две результативные передачи. Команда Джеймса проиграла со счётом 79:84. Встреча закончилась в овертайме.

В конце июля этого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.