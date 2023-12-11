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Под каким номером драфта выберут Бронни Джеймса?

Под каким номером драфта выберут Бронни Джеймса?
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Сегодняшней ночью, 11 декабря, состоялся дебют Бронни Джеймса, старшего сына форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Около пяти месяцев назад Бронни перенёс остановку сердца, вследствие которой был госпитализирован и прооперирован. Тем не менее врачи разрешили ему вернуться в баскетбол.

В первом матче за Университет Южной Калифорнии он сыграл 16 минут, набрал четыре очка, сделал три подбора, две результативные передачи и два перехвата. Калифорнийский коллектив уступил школе Лонг Бич в овертайме со счётом 79:84.

Леброн неоднократно заявлял, что останется в НБА, чтобы сыграть в одной команде с Бронни. Джеймс-младший может заявиться на драфт уже следующим летом. Как вы думаете, под каким номером будет задрафтован сын легенды НБА? Хотим знать ваше мнение.

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