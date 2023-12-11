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«Жальгирис» подписал контракт с экс-игроком «Зенита», которым интересовался ЦСКА

«Жальгирис» подписал контракт с экс-игроком «Зенита», которым интересовался ЦСКА
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32-летний американский защитник Остин Холлинс стал игроком «Жальгириса». Об этом информирует пресс-служба литовской команды. Стороны заключили пробное соглашение сроком на три недели. По истечении этого периода клуб примет решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества.

В прошлом сезоне Остин провёл 19 матчей в Евролиге за «Маккаби», набирая в среднем 1,8 очка и делая 1,3 подбора за игру. В январе у Холлинса была диагностирована травма колена, которая потребовала хирургического вмешательства.

Холлинс известен российским болельщикам по выступлениям за «Зенит». За клуб из Санкт-Петербурге он выступал в период с 2019 по 2021 год. Ранее сообщалось, что американцем интересовался московский ЦСКА.

Возвращение в Россию?
Источник: ЦСКА интересуется бывшим защитником «Зенита» Остином Холлинсом
В ЦСКА опровергли информацию о конкретном интересе к Остину Холлинсу
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