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Стивен Эй Смит: я бы никогда не стал работать под руководством Леброна, никогда

Стивен Эй Смит: я бы никогда не стал работать под руководством Леброна, никогда
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Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит признался, что никогда не станет работать на лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, даже если ему предложат крайне заманчивую должность.

«Нет, я бы никогда не стал работать под руководством Леброна. Никогда», — сказал Эй Смит на канале NBA on ESPN в YouTube.

Напомним, ранее сообщалось, что Джеймс полон решимости стать владельцем команды в Лас-Вегасе, которая может появиться в Национальной баскетбольной ассоциации в ближайшем будущем.

В нынешнем сезоне НБА Леброн принял участие в 20 матчах, в которых в среднем набирал 24,4 очка, совершал 7,6 подбора и отдавал 6,4 передачи.

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