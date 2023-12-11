Карри — о Шее Гилджес-Александере: в «Оклахоме» всё сосредоточено вокруг него

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением об игре «Оклахома-Сити Тандер» и лидере команды Шее Гилджес-Александере.

«У «Тандер» есть определённый стиль. Очевидно, что всё сосредоточено вокруг Шея. Он может контролировать темп, он может нанести любой бросок. Они ориентируются на него. Приходится уделять много внимания Шею, и в этот момент кто-то другой может что-то создать. В этом их отличительная черта, и, когда это срабатывает, они становятся угрозой. И в этом году это здорово работает», — приводит слова Карри Sports Illustrated.

В нынешнем сезоне НБА Гилджес-Александер к настоящему моменту принял участие в 20 матчах, в которых в среднем набирал 30,5 очка, совершал 5,6 подбора и отдавал 6,3 передачи.