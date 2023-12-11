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Кармело Энтони: никогда не хотел видеть О'Нила в форме «Бостона» и Джордана в «Вашингтоне»

Кармело Энтони: никогда не хотел видеть О'Нила в форме «Бостона» и Джордана в «Вашингтоне»
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10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лучший бомбардир по итогам сезона-2012/2013 Кармело Энтони вспомнил о времени, проведённом в составе «Хьюстон Рокетс».

«Трэйси Макгрэди в футболке «Сан-Антонио Спёрс», Патрик Юинг в джерси «Сиэтл Суперсоникс», Шакил О'Нил в «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс» и себя в форме «Хьюстон Рокетс». Я бы никогда не хотел видеть всех этих людей в джерси этих команд.

Я не хотел видеть Юинга в форме «Орландо Мэджик», не хотел видеть Майкла Джордана в джерси «Вашингтон Уизардс». Аллена Айверсона – в «Мемфис Гриззлис». Да и в «Детройт Пистонс» я бы его тоже не хотел видеть», — рассказал Энтони в подкасте 7PM in Brooklyn.

Напомним, Энтони завершил карьеру в 2022 году.

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