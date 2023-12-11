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УНИКС уверенно обыграл «Астану» в выездном матче Единой лиги ВТБ

УНИКС уверенно обыграл «Астану» в выездном матче Единой лиги ВТБ
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казахстанская «Астана» и казанский УНИКС. Встреча проходила в Астане на стадионе «Велотрек Сарыарка» и завершилась победой казанского коллектива со счётом 97:75.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Гости с первых минут встречи завладели инициативой и без проблем довели матч до уверенной победы.

Самым результативным игроком в составе победителей стал македонский разыгрывающий Ненад Димитриевич, на счету которого 24 очка, семь подборов и семь результативных передач.

В активе УНИКСа, который является действующим победителем турнира, 11 побед в 15 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. «Астана» одержала семь побед и потерпела девять поражений в нынешнем сезоне.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
11 декабря 2023, понедельник. 17:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
75 : 97
УНИКС
Казань
Астана: Хэмм - 15, Андерсон - 14, Дэвис - 13, Канкел - 12, Хаасе - 11, Щербак - 6, Джонсон - 4, Мурзагалиев, Марчук, Гаврилов, Айткали, Майдекин
УНИКС: Димитриевич - 24, Грин - 22, Рейнольдс - 20, Найт - 16, Зайцев - 6, Бако - 5, Тихоненко - 3, Комолов - 1, Стуленков, Колесников, Одиноков
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