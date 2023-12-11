УНИКС уверенно обыграл «Астану» в выездном матче Единой лиги ВТБ

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казахстанская «Астана» и казанский УНИКС. Встреча проходила в Астане на стадионе «Велотрек Сарыарка» и завершилась победой казанского коллектива со счётом 97:75.

Гости с первых минут встречи завладели инициативой и без проблем довели матч до уверенной победы.

Самым результативным игроком в составе победителей стал македонский разыгрывающий Ненад Димитриевич, на счету которого 24 очка, семь подборов и семь результативных передач.

В активе УНИКСа, который является действующим победителем турнира, 11 побед в 15 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. «Астана» одержала семь побед и потерпела девять поражений в нынешнем сезоне.