Бэрфорд: не терпится выйти на площадку против «Енисея», чтобы показать, кто сильнее

Защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд поделился впечатлениями от победы над МБА (80:66) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и высказался о предстоящем матче с красноярским «Енисеем».

«Удалось ли выполнить план на матч с МБА? Думаю, да. Мы планировали плотно защищаться и набирать очки в быстрых ответных атаках. Мне кажется, именно это у нас и получилось.

В защите «Локо» может играть лучше? Можем лучше, конечно. В четвёртой четверти наша защита совсем не была эталоном надёжности.

Что изменилось в нашей игре по сравнению с матчем с «Пармой»? Ну, мы сыграли гораздо агрессивнее – как в защите, так и в атаке. А когда ты добавляешь в агрессии, оно всё как-то само собой лучше начинает получаться.

Что говорил Секулич после поражения от «Пармы»? Ох… Сказал, что мы отдали им выигранный матч. Что буквально пара подборов в нападении в четвёртой четверти принесла бы нам победу. И ещё сказал, что после такого надо во что бы то ни стало обыграть МБА, чтобы вернуться в Краснодар в правильном настроении. Теперь мы две игры проведём перед своими болельщиками. Это очень хорошо – нам надо отыграться за поражение в первом круге и у «Енисея», и у «Уралмаша». А мы в этом сезоне научились правильно пользоваться поддержкой своих трибун.

Ожидаем ли матч с «Енисеем» с особыми чувствами? Да. Лично я в первом круге этого сезона вообще проиграл «Енисею» впервые. В их составе играет лучший снайпер сезона, они показывают отличный баскетбол. Так что мы всей командой очень ждём их в Краснодаре: не терпится выйти на площадку против «Енисея», чтобы показать, кто сильнее», — приводит слова Бэрфорда сайт краснодарского клуба.