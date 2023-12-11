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«Самара» одержала уверенную победу над «Руной» в матче Единой лиги ВТБ

«Самара» одержала уверенную победу над «Руной» в матче Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 11 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Самара» и московская «Руна». Игра проходила на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой хозяев площадки со счётом 93:78.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Баскетболисты самарского клуба совершили рывок 16:0 в конце первой четверти. Его можно назвать решающим в матче, потому что в дальнейшем игроки «Руны» не смогли сократить отставание в счёте. К большому перерыву преимущество «Самары» достигло уже 20 очков. Вторая половина игры прошла в равной борьбе, что позволило хозяевам довести дело до победы.

Самым результативным в составе победителей стал американский центровой Джеймс Томпсон, отметившийся дабл-даблом из 17 очков и 14 подборов.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
11 декабря 2023, понедельник. 18:30 МСК
Самара
Самара
Окончен
93 : 78
Руна
Москва
Самара: Ребич, Гудумак, Томпсон, Разумов, Платонов, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Загорац, Умрихин, Роберсон
Руна: Сопин, Хилл, Комиссаров, Тайус, Раданов, Морган, Савин, Иванович, Походяев, Попов, Жмако
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