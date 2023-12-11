«Самара» одержала уверенную победу над «Руной» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 11 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Самара» и московская «Руна». Игра проходила на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой хозяев площадки со счётом 93:78.

Баскетболисты самарского клуба совершили рывок 16:0 в конце первой четверти. Его можно назвать решающим в матче, потому что в дальнейшем игроки «Руны» не смогли сократить отставание в счёте. К большому перерыву преимущество «Самары» достигло уже 20 очков. Вторая половина игры прошла в равной борьбе, что позволило хозяевам довести дело до победы.

Самым результативным в составе победителей стал американский центровой Джеймс Томпсон, отметившийся дабл-даблом из 17 очков и 14 подборов.