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Велимир Перасович: мы провели серьёзную и хорошую игру с «Астаной»

Велимир Перасович: мы провели серьёзную и хорошую игру с «Астаной»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги матча с казахстанской «Астаной» (97:75) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего хочу поздравить своих игроков, они сегодня провели серьёзную и очень хорошую игру. Мы хорошо начали в защите, играли очень серьёзно, следствием чего стало преимущество в 15 очков по итогам первой половины. В третьей четверти нам было проще набирать очки, однако также пришлось снизить уровень интенсивности. «Астана» – хорошая команда и нашла возможности, чтобы забивать. Тем не менее у нас не было проблем с тем, чтобы сохранить преимущество и победить», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, в прошлом сезоне УНИКС впервые в своей истории стал победителем Единой лиги ВТБ.

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