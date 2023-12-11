Анзулович: мы вели в счёте и расслабились, серьёзная команда не может так заканчивать матч

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Руной» (93:78).

«Поздравляю свою команду с победой, это очень важная игра для нас. Но нужно сказать: когда мы вели с преимуществом в 30 очков, это было в середине третьей четверти — мы расслабились. И была игра, которую я не хочу видеть от своей команды. Я об этом сказал и в раздевалке: такое с нами случилось не в первый раз, когда мы получали большое преимущество. Серьёзная команда, а мы хотим быть серьёзной командой, не может так заканчивать матчи. В третьей и четвёртой четвертях мы пропустили 49 очков — это несерьёзная команда! А я хочу, чтобы мы были серьёзной командой, которая старается с первой и до последней минуты.

Важно, что мы выиграли больше 11 очков, сколько проиграли «Руне» на выезде. Но следующий матч с «Минском» будет не менее тяжёлым, несмотря на то что «Минск» — последняя команда чемпионата. И нам нужно ментально к нему подготовиться», — приводит слова Анзуловича сайт Единой лиги ВТБ.