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НБА назвала символическую пятёрку первого в истории внутрисезонного турнира

НБА назвала символическую пятёрку первого в истории внутрисезонного турнира
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации представила символическую сборную, составленную из лучших игроков завершившегося внутрисезонного турнира.

В пятёрку лучших вошли Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») и Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Напомним, «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира. В финальном матче «Лос-Анджелес» переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109. Самым результативным игроком той встречи стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, который набрал 41 очко. Его партнёр по команде 38-летний Леброн Джеймс при этом стал самым ценным игроком турнира.

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