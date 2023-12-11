Гилберт Аренас: Томпсон не становится лучше. Он пришёл в лигу как снайпер и остался им

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался о защитнике «Голден Стэйт Уорриорз» Клэе Томпсоне.

«Такие парни, вроде Клея, никогда не становятся лучше, на мой взгляд. Ты пришёл в лигу как снайпер, и, даже несмотря на то, что у тебя четыре чемпионских перстня, ты всё равно просто снайпер», — сказал Аренас в своём подкасте.

Клэй Томпсон провёл всю свою карьеру начиная с 2011 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и четыре раза становился с командой чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

В нынешнем сезоне 33-летний Томпсон принял участие в 21 встрече, в среднем набирая 15,8 очка, делая 3,9 подбора и 2,1 результативной передачи.