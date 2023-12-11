«Леброн не чувствует боли, я играл против него». Пол Пирс поделился историей о Джеймсе

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал историю о форварде и лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Леброн не чувствует боли. Слушай, братан, я играл против него. Я видел, как этот мужик действительно подвернул лодыжку. Он ушёл на скамейку запасных на 10 секунд, а затем вернулся в игру и оформил данк через кого-то», — рассказал Пирс в подкасте SHOWTIME Basketball.

Напомним, на прошлой неделе «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового внутрисезонного турнира НБА. В финальном матче «Лос-Анджелес» переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109. Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков. Также Джеймс был признан самым ценным игроком турнира.