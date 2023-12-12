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Джа Морант даст показания в суде по делу о нанесении ударов подростку в 2022 году

Джа Морант даст показания в суде по делу о нанесении ударов подростку в 2022 году
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Джа Морант, скандальный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз», отстранённый на 25 игр Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в связи с демонстрацией в своих социальных сетях огнестрельного оружия, в ближайшее время предстанет перед судом по делу о нанесении ударов подростку во время игры в баскетбол в доме Моранта в июле 2022 года, сообщает Memphis Commercial Appeal.

По информации источника, адвокаты Моранта будут настаивать, что он действовал в рамках самообороны, когда ударил кулаком подростка Джошуа Холлоуэя во время баскетбольного матча. Это будет первый раз, когда Морант подробно расскажет о случившемся. Сообщается также, что показания дадут отец игрока, Ти Морант, и близкий друг Джа Давонте Пэк.

Слушания пройдут в течение нескольких дней на этой неделе. Неизвестно, в какой именно день Морант будет давать показания.

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