Кармело Энтони назвал главную разницу между Леброном Джеймсом и другими игроками

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони рассказал о главном отличии между форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» и другими баскетболистами.

«Разница между Леброном и всеми остальными заключается в его дисциплине. Каждый может сказать: «Я хочу сделать это» и «У меня есть план», но достаточно ли вы дисциплинированы, чтобы следовать этому плану? Я смог убедиться в этом воочию.

Я думал, что я дисциплинированный парень, так же, как он. Но он действительно дисциплинированный, вы понимаете, о чём я говорю. Когда он сосредоточен на чём-то, он весь фокусируется на этом», — рассказал Энтони в подкасте 7PM in Brooklyn.

В сезоне-2021/2022, который стал последним в карьере Энтони, он выступал вместе с Джеймсом в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».