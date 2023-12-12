«Индиана» нанесла «Детройту» 20-е поражение подряд, у Тайриза Халибёртона — 16 передач

Сегодня, 12 декабря, в Детройте (США) на «Литтл Сизарс-арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс». Гости победили со счётом 131:123.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Индианы» Беннедикт Матурин. На его счету 30 очков, семь подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде центровой Майлз Тёрнер отметился 23 очками, восемью подборами и одной передачей. Помимо них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Бадди Хилд (16), Тайриз Халибёртон (14), Аарон Несмит (13), Брюс Браун (11) и Исай Джексон (10).

Самым результативным игроком в составе «Детройта» стал разыгрывающий Кейд Каннингем. Он набрал 23 очка, совершил шесть подборов и семь передач. Форвард Аусар Томпсон отметился 20 очками, шестью подборами и двумя передачами.