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Зайон обновил рекорд результативности сезона и помог «Нью-Орлеану» обыграть «Миннесоту»

Зайон обновил рекорд результативности сезона и помог «Нью-Орлеану» обыграть «Миннесоту»
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Сегодня, 12 декабря, в Нью-Орлеане (США) на арене «Смути Кинг-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева победили со счётом 122:107.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нью-Орлеаны» Зайон Уильямсон. На его счету 36 очков, пять подборов и две результативные передачи. Его партнёр по команде защитник Си Джей Макколлум отметился 23 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Брэндон Ингрэм (20 очков), Йонас Валанчюнас (14) и Трей Мёрфи III (10).

Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал центровой Карл-Энтони Таунс. Он набрал 17 очков, совершил 12 подборов и отдал одну передачу. Разыгрывающий Майк Конли отметился 17 очками, пятью подборами и семью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2023, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
121 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 36, Макколлум - 23, Ингрэм - 20, Валанчюнас - 14, Мёрфи - 10, Джонс - 7, Дэниэлс - 6, Маршалл - 5, Льюис, Альварадо, Хоукинс, Зеллер, Робинсон-Эрл
Миннесота Тимбервулвз: Конли - 17, Рид - 17, Таунс - 17, Макдэниелс - 12, Милтон - 12, Гобер - 8, Александер-Уолкер - 7, Андерсон - 6, Браун - 5, Майнотт - 3, Мур, Никс
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