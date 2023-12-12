Зайон обновил рекорд результативности сезона и помог «Нью-Орлеану» обыграть «Миннесоту»

Сегодня, 12 декабря, в Нью-Орлеане (США) на арене «Смути Кинг-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева победили со счётом 122:107.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нью-Орлеаны» Зайон Уильямсон. На его счету 36 очков, пять подборов и две результативные передачи. Его партнёр по команде защитник Си Джей Макколлум отметился 23 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Брэндон Ингрэм (20 очков), Йонас Валанчюнас (14) и Трей Мёрфи III (10).

Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал центровой Карл-Энтони Таунс. Он набрал 17 очков, совершил 12 подборов и отдал одну передачу. Разыгрывающий Майк Конли отметился 17 очками, пятью подборами и семью передачами.