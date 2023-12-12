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Виктор Вембаньяма исполнил мощный постер-данк с сопротивлением Алперена Шенгюна

Виктор Вембаньяма исполнил мощный постер-данк с сопротивлением Алперена Шенгюна
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда проиграла со счётом 82:93.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В середине третьей четверти Вембаньяма после передачи от партнёра по команде попробовал исполнить постер-данк с сопротивлением центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна. Французский баскетболист завершил эпизод с нарушением правил со стороны оппонента.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 19-летний Вембаньяма принял участие в 21 встрече, набирая в среднем 18,8 очка, делая 10,6 подбора и 2,8 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 43,1, трёхочковых — 25.

НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2023, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
93 : 82
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Исон - 18, Ванвлит - 16, Шенгюн - 15, Грин - 12, Смит II - 9, Холидей - 7, Грин - 7, Тэйт - 5, Томпсон - 2, Брукс - 2, Ландейл, Уильямс, Марьянович
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 15, Васселл - 14, Брэнэм - 13, Джонсон - 12, Осман - 10, Сохан - 7, Макдермотт - 6, Джонс - 3, Коллинс - 2, Грэм, Уэсли, Шампани, Мамукелашвили
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