Виктор Вембаньяма исполнил мощный постер-данк с сопротивлением Алперена Шенгюна

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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда проиграла со счётом 82:93.

В середине третьей четверти Вембаньяма после передачи от партнёра по команде попробовал исполнить постер-данк с сопротивлением центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна. Французский баскетболист завершил эпизод с нарушением правил со стороны оппонента.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 19-летний Вембаньяма принял участие в 21 встрече, набирая в среднем 18,8 очка, делая 10,6 подбора и 2,8 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 43,1, трёхочковых — 25.