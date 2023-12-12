Все результаты игрового дня НБА 12 декабря

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Сегодня, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игр.

Результаты игрового дня НБА 12 декабря

«Шарлотт Хорнетс» – «Майами Хит» – 114:116

«Орландо Мэджик» – «Кливленд Кавальерс» – 104:94

«Детройт Пистонс» – «Индиана Пэйсерс» – 123:131

«Филадельфия Сиксерс» – «Вашингтон Уизардс» – 146:101

«Нью-Йорк Никс» – «Торонто Рэпторс» – 136:130

«Атланта Хоукс» – «Денвер Наггетс» – 122:129

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 121:107

«Мемфис Гриззлиз» – «Даллас Маверикс» – 113:120

«Хьюстон Рокетс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 93:82

«Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз» – 133:129 ОТ

«Оклахома-Сити Тандер» – «Юта Джаз» – 134:120

«Сакраменто Кингз» – «Бруклин Нетс» – 131:118

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 132:127.