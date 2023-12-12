Победитель внутрисезонного турнира может получить место в плей-ин НБА

Национальная баскетбольная ассоциация изучает различные варианты по повышению привлекательности внутрисезонного турнира. В частности, рассматривается идея дополнительного поощрения победителя соревнований. Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что лига рассматривает вариант, при котором победитель внутрисезонного турнира в следующем сезоне может обеспечить себе попадание в плей-ин и оба матча на домашнем паркете. Кроме того, отмечается, что НБА рассматривает и другие идеи.

Напомним, первым чемпионом внутрисезонного турнира НБА стал «Лос-Анджелес Лейкерс». В решающем матче «озёрники» победили «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109. Лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс стал самым ценным игроком турнира.