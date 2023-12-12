Эксперт оценил вероятность приглашения клубами НБА Бронни Джеймса, чтобы заманить Леброна

Бывший руководитель клуба НБА, а ныне эксперт Бобби Маркс выразил сомнение, что команды НБА будут делать ставку на Бронни Джеймса на драфте 2024 года с расчётом заманить его отца, лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна.

«Если честно, мне тяжело такое представить. Возьмём, к примеру, «Шарлотт». Выбрали бы они Бронни Джеймса? Команды так не работают. Они действуют так, как диктует их совет директоров», — сказал Маркс в эфире NBA on ESPN.

Напомним, ранее Леброн неоднократно говорил, что мечтает играть с Бронни в одной команде. Звёздный форвард «Лос-Анджелеса» также говорил, что хотел бы провести свой последний сезон именно с Бронни — в какой бы команде ни играл его сын.

Леброн Джеймс на дебютном матче Бронни в NCAA: