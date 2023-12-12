Чемпион НБА Джефф Тиг: Майкл Джордан в Вегасе? Он отправился бы в казино

Участник Матча всех звёзд 2015 года и чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг в шутку высказался о возможности легендарного Майкла Джордана сыграть во внутрисезонном турнире НБА в Лас-Вегасе.

«Майкл Джордан в Вегасе? Его глаза были бы просто налиты кровью. Он отправился бы в казино и пил всю ночь», — сказал Тиг в эфире Club520podcast.

Напомним, полуфинальные встречи и финал внутрисезонного турнира НБА проходили в Лас-Вегасе. Соревнования в 2023 году проводились впервые. Первым чемпионом турнира НБА стал «Лос-Анджелес Лейкерс».

Клуб из Калифорнии в финале обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109. Лёгкий форвард «озёрников» Леброн Джеймс стал самым ценным игроком турнира.

Почему Майкл Джордан не считает себя величайшим: