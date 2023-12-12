Сын Скотти Пиппена набрал более 40 очков в матче Лиги развития НБА за «Лейкерс»

Скотти Пиппен-младший, сын шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, продемонстрировал впечатляющую статистику в матче Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Пиппен-младший в Лиге развития выступает за «Саут Бей Лейкерс».

В матче с «Онтарио Клипперс» он набрал 41 очко, сделал пять подборов, а также отдал шесть результативных передач, проведя на площадке 36 минут. «Лейкерс» победили со счётом 127:126.

Ранее Пиппен-младший признавался, что его любимым игроком является разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард.

Напомним, в ноябре пользователи «Чемпионата» высказали мнение, что Скотти Пиппен входит в символическую пятёрку 1990-х.