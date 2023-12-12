Эй Смит назвал дуэт в НБА, наличие которого в команде делает её претендентом на титул

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказал мнение, что «Бостон Селтикс» является одним из главных претендентов на победу в Национальной баскетбольной ассоциации в течение ближайших сезонов.

«Бостон» сказал всем, что Джейлен Браун и Джейсон Тейтум будут здесь ещё долгие годы. Ни один из них не старше 27 лет. У них впереди ещё десять лет выступлений. Пока Тейтум и Браун здесь, «Селтикс» будут бороться. Означает ли это, что они смогут выиграть чемпионат в этом году? Нет. Но вот что я вам скажу: они мне нравятся больше всего. В НБА нет команды, которая могла бы посмотреть на «Бостон Селтикс» и сказать, что она лучше», — сказал Эй Смит на канале Celtics All Access on CLNS в YouTube.

Ранее Эй Смит заявил, что никогда не стал бы работать под руководством Леброна Джеймса.