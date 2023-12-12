Эксперт: говорят, что Зайон Уильямсон может съесть весь стол, буквально весь стол

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказался о 23-летнем форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне, призвав его обращать больше внимания на свою физическую форму.

«Я не преувеличиваю, я лишь цитирую других. В Новом Орлеане есть шеф-повара, которые его любят и ищут его. Каждый шеф-повар в этом городе хочет встретиться с ним, потому что знает, что он заглянет в их ресторан. О Зайоне Уильямсоне ходят слухи, что он может съесть весь стол. Буквально весь стол. Что, чёрт возьми, происходит с Зайоном Уильямсоном? Соберись, приятель. Ну же!» — сказал Эй Смит на своём канале в YouTube.

В нынешнем сезоне НБА Уильямсон принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 24,2 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.

Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов: