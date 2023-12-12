«Увеличу бонус, если забью «трёху» с твоей передачи». Комиссаров — о мотивации Герасименко

Экс-баскетболист «Красного Октября», а ныне капитан московской «Руны» Артём Комиссаров рассказал, как президент волгоградской команды Дмитрий Герасименко мотивировал легионеров.

«Есть забавная история, связанная с легионером. Когда Герасименко выходил на паркет в матчах Единой лиги ВТБ, понятно, что это был уже конец матча, когда ничего не решалось. Так вот, он мог сказать легионеру: «Я тебе увеличу бонусы, если забью с твоей передачи трёхочковый». И однажды, в матче с «Локомотивом», он забил, а легионер после этого радовался наверное больше, чем сам Герасименко», — сказал Комиссаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Баскетбольный клуб «Красный Октябрь» существовал с 2012 по 2016 год.

Читайте большой материал «Чемпионата» про волгоградскую команду 13 декабря в 08:00 по московскому времени.