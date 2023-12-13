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Комиссаров: Герасименко мечтал сыграть за «Красный Октябрь» против ЦСКА и Хряпы

Комиссаров: Герасименко мечтал сыграть за «Красный Октябрь» против ЦСКА и Хряпы
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Экс-баскетболист «Красного Октября», а ныне капитан московской «Руны» Артём Комиссаров объяснил мотив бывшего президента волгоградской команды Дмитрия Герасименко выходить на паркет в качестве игрока. По словам Комиссарова, у Герасименко была мечта сыграть с московским ЦСКА и конкретно с Виктором Хряпой.

«У него была мечта сыграть против ЦСКА и Виктора Хряпы. И когда это произошло в Лиге ВТБ — он был неимоверно счастлив. А когда выиграли у ЦСКА в Кубке России, то его счастью не было предела. Он очень любил баскетбол, погружался в него с головой», — сказал Комиссаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Баскетбольный клуб «Красный Октябрь» существовал с 2012 по 2016 год.

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