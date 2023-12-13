Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Комиссаров рассказал о реакции легионеров «Красного Октября», когда с ними играл президент

Комиссаров рассказал о реакции легионеров «Красного Октября», когда с ними играл президент
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-баскетболист «Красного Октября», а ныне капитан московской «Руны» Артём Комиссаров рассказал, как легионеры команды реагировали на то, что с ними на паркет выходил президент Дмитрий Герасименко.

«Каждый по-своему. Кто-то смеялся, кто-то не понимал для чего он это делает. Но все закрывали глаза. То же самое и с тренерами. Он же их подписывал, они понимали, куда идут, и что это его условие. Все всё понимали. На тренировках, конечно, был сумбур.

Иногда тренеры не замечали его действий, иногда он просто садился на скамейку и наблюдал, иногда просто разминался и всё. Но тренировочному процессу он не мешал», — сказал Комиссаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Баскетбольный клуб «Красный Октябрь» существовал с 2012 по 2016 год.

Сейчас читают:
Президент, баскетболист, беглец. История Дмитрия Герасименко и «Красного Октября»
Эксклюзив
Президент, баскетболист, беглец. История Дмитрия Герасименко и «Красного Октября»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android