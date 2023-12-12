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Наставник «Миннесоты»: в игре с «Пеликанс» наша защита была как 7-Eleven — открыта 24 часа

Наставник «Миннесоты»: в игре с «Пеликанс» наша защита была как 7-Eleven — открыта 24 часа
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Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч прокомментировал поражение команды, которое она потерпела в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась со счётом 107:121.

«Карл-Энтони Таунс был очень хорош, но наша защита под кольцом была как 7-Eleven (сеть магазинов. – Прим. «Чемпионата») – открыта 24 часа», — сказал Финч на пресс-конференции.

В настоящий момент «Миннесота» занимает первое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Тимбервулвз» одержали 17 побед и потерпели пять поражений. «Нью-Орлеан» занимает сейчас 10-е место (13 побед – 11 поражений).

Ранее телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказался о 23-летнем форварде «Пеликанс» Зайоне Уильямсоне, призвав его обращать больше внимания на свою физическую форму.

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