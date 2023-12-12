Источник: «Маккаби Тель-Авив» сократил зарплаты игроков более чем на 15%

В связи с конфликтом между Палестиной и Израилем на Ближнем Востоке баскетбольный клуб «Маккаби Тель-Авив» был вынужден покинуть родной стадион и проводить домашние игры Евролиги в Белграде. Проведение домашних игр в другой стране и прочие связанные затраты повлияли на финансовое положение команды, что привело к сокращению зарплат игроков на 15%, о чём сообщает Basket News со ссылкой на Walla Sport.

Кроме того, клуб рассматривает возможность активировать пункт о форм-мажорных обстоятельствах, прописанный в Рамочном соглашении Евролиги. Благодаря активации этого пункта команда сможет сократить зарплату игроков за домашнюю игру на 1%.

Отметим, что «Маккаби» предстоит провести ещё 12 домашних игр в Евролиге. По результатам 13 матчей «Маккаби», одержав семь побед, находится в середине таблицы на девятом месте.