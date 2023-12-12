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Янг — о рекорде Леброна: ты уже выиграл всё, оставил бы мне это достижение

Янг — о рекорде Леброна: ты уже выиграл всё, оставил бы мне это достижение
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Ник Янг, который провёл четыре сезона за «Лос-Анджелес Лейкерс», обратился к новому главному игроку команды из Калифорнии Леброну Джеймсу.

В игре внутрисезонного турнира с «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:89) Леброну удалось превзойти достижение Ника Янга, который в 2014 году смог набрать 30 очков за 22 минуты и 56 секунд. Джеймсу для повторения такой результативности потребовалось на 24 секунды меньше, благодаря чему он смог в очередной раз вписать своё имя в богатую историю «Лейкерс».

«Чёрт возьми, Леброн. Ты уже выиграл всё, оставил бы мне хотя бы это [достижение], ха-ха», — написал Янг на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
133 : 89
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Ривз - 17, Дэвис - 16, Принс - 15, Расселл - 14, Хатимура - 12, Реддиш - 9, Кристи - 6, Хэйс - 4, Вуд - 4, Льюис - 3, Вандербилт - 2, Худ-Скифино - 1
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 14, Уильямсон - 13, Джонс - 10, Макколлум - 9, Ингрэм - 9, Валанчюнас - 9, Альварадо - 8, Маршалл - 5, Дэниэлс - 4, Хоукинс - 4, Льюис - 2, Зеллер - 2, Робинсон-Эрл
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