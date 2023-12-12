Янг — о рекорде Леброна: ты уже выиграл всё, оставил бы мне это достижение

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Ник Янг, который провёл четыре сезона за «Лос-Анджелес Лейкерс», обратился к новому главному игроку команды из Калифорнии Леброну Джеймсу.

В игре внутрисезонного турнира с «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:89) Леброну удалось превзойти достижение Ника Янга, который в 2014 году смог набрать 30 очков за 22 минуты и 56 секунд. Джеймсу для повторения такой результативности потребовалось на 24 секунды меньше, благодаря чему он смог в очередной раз вписать своё имя в богатую историю «Лейкерс».

«Чёрт возьми, Леброн. Ты уже выиграл всё, оставил бы мне хотя бы это [достижение], ха-ха», — написал Янг на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).