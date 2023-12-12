Тренер «Миннесоты» заявил, что считает не все фолы в игре с «Пеликанс» обязательными

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч высказался о судействе в выездном матче своей команды против «Нью-Орлеан Пеликанс» (121:107), заявив, что не все остановки игры были обязательными.

«Было зафиксировано много фолов. В атаке мы сыграли хорошо и боролись за победу, но если взглянуть на зафиксированные фолы, то можно заметить, что некоторые из них были необязательными, чтобы их зафиксировать, но мне ещё предстоит разобраться», — приводит слова Финча с пресс-конференции Bally Sports.

Проведя 22 игры, «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Поражение от «Пеликанс» стало для команды лишь пятым в сезоне. Следующую игру в рамках регулярного чемпионата «Миннесота» проведёт против проведёт в ночь на 15 декабря, в соперниках — «Даллас Маверикс».