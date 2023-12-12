Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Умана Рейер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Миннесоты» заявил, что считает не все фолы в игре с «Пеликанс» обязательными

Тренер «Миннесоты» заявил, что считает не все фолы в игре с «Пеликанс» обязательными
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч высказался о судействе в выездном матче своей команды против «Нью-Орлеан Пеликанс» (121:107), заявив, что не все остановки игры были обязательными.

«Было зафиксировано много фолов. В атаке мы сыграли хорошо и боролись за победу, но если взглянуть на зафиксированные фолы, то можно заметить, что некоторые из них были необязательными, чтобы их зафиксировать, но мне ещё предстоит разобраться», — приводит слова Финча с пресс-конференции Bally Sports.

Проведя 22 игры, «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Поражение от «Пеликанс» стало для команды лишь пятым в сезоне. Следующую игру в рамках регулярного чемпионата «Миннесота» проведёт против проведёт в ночь на 15 декабря, в соперниках — «Даллас Маверикс».

НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2023, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
121 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 36, Макколлум - 23, Ингрэм - 20, Валанчюнас - 14, Мёрфи - 10, Джонс - 7, Дэниэлс - 6, Маршалл - 5, Льюис, Альварадо, Хоукинс, Зеллер, Робинсон-Эрл
Миннесота Тимбервулвз: Конли - 17, Рид - 17, Таунс - 17, Макдэниелс - 12, Милтон - 12, Гобер - 8, Александер-Уолкер - 7, Андерсон - 6, Браун - 5, Маклафлин - 3, Майнотт - 3, Мур, Никс
Материалы по теме
Наставник «Миннесоты»: в игре с «Пеликанс» наша защита была как 7-Eleven — открыта 24 часа
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android