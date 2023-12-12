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Бронни Джеймс был оценён как лучший защитник команды университетской лиги

Бронни Джеймс был оценён как лучший защитник команды университетской лиги
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Бронни Джеймс, сын прославленного американского баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, дебютировал в студенческой лиге (NCAA) и получил положительные отзывы о своей игре. 19-летний Бронни обучается в южнокалифорнийском университете (USC), за команду которого и выступает.

Согласно отзыву портала DraftExpress, эксперты удивлены способностью Джеймса преодолевать заслоны, сдерживать соперников в ситуациях один на один и беспрепятственно прикрывать паркет для перехватов и блоков. Отмечается, что его способности выделялись даже в ограниченное время, которое он провёл на паркете.

Бронни Джеймс дебютировал за университетскую команду в матче с командой «Лонг Бич Стэйт», представляющей Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич.

Игра состоялась в ночь на 10 декабря. Бронни сыграл 16 минут, набрал четыре очка, сделал три подбора и записал на свой счёт две результативные передачи. Команда Джеймса уступила в овертайме со счётом 79:84.

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