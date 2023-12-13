Еврокубок: результаты матчей 12 декабря, турнирная таблица

Сегодня, 12 декабря, состоялось пять матчей в рамках баскетбольного Еврокубка.
Отметим, что лидер группы А «Париж» смог одержать уверенную победу в матче с «Умана Рейер», а лидер группы B «Гран Канария» в выездной игре уступила в овертайме «Ратиофарм Ульм». Своё положение в группе удалось укрепить «Хапоэлю Тель-Авив», который оказался сильнее «Вулвз».
Еврокубок, результаты матчей 12 декабря:
«У-БТ» (Румыния) — «Шлёнск» (Польша) — 80:76;
«Вулвз» (Литва) — «Хапоэль Тель-Авив» (Израиль) — 81:89;
«Ратиофарм Ульм» (Германия) — «Гран Канария» (Испания) — 103:99 (ОТ);
«Арис» (Греция) — «Лиеткабелис» (Литва) — 69:60;
«Париж» (Франция) — «Умана Рейер» (Италия) — 100:70.
Напомним, действующим победителем Еврокубка является испанский клуб «Гран Канария», который обыграл в финале турецкий «Тюрк Телеком» со счётом 71:67.
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