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Еврокубок: результаты матчей 12 декабря, турнирная таблица

Еврокубок: результаты матчей 12 декабря, турнирная таблица
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Сегодня, 12 декабря, состоялось пять матчей в рамках баскетбольного Еврокубка.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Отметим, что лидер группы А «Париж» смог одержать уверенную победу в матче с «Умана Рейер», а лидер группы B «Гран Канария» в выездной игре уступила в овертайме «Ратиофарм Ульм». Своё положение в группе удалось укрепить «Хапоэлю Тель-Авив», который оказался сильнее «Вулвз».

Еврокубок, результаты матчей 12 декабря:

«У-БТ» (Румыния) — «Шлёнск» (Польша) — 80:76;
«Вулвз» (Литва) — «Хапоэль Тель-Авив» (Израиль) — 81:89;
«Ратиофарм Ульм» (Германия) — «Гран Канария» (Испания) — 103:99 (ОТ);
«Арис» (Греция) — «Лиеткабелис» (Литва) — 69:60;
«Париж» (Франция) — «Умана Рейер» (Италия) — 100:70.

Напомним, действующим победителем Еврокубка является испанский клуб «Гран Канария», который обыграл в финале турецкий «Тюрк Телеком» со счётом 71:67.

Еврокубок . Группа B. 11-й тур
12 декабря 2023, вторник. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
80 : 76
Шлёнск
Вроцлав, Польша
Еврокубок . Группа A. 11-й тур
12 декабря 2023, вторник. 20:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Окончен
81 : 89
Хапоэль Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Еврокубок . Группа B. 11-й тур
12 декабря 2023, вторник. 21:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Окончен
103 : 99
ОТ
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Еврокубок . Группа B. 11-й тур
12 декабря 2023, вторник. 21:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Окончен
69 : 60
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Еврокубок . Группа A. 11-й тур
12 декабря 2023, вторник. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
100 : 70
Умана Рейер
Венеция, Италия
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