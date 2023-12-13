37 очков Энтони Дэвиса не помогли «Лейкерс» одержать победу над «Далласом»

Сегодня, 13 декабря, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева победили со счётом 127:125.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. Он набрал 37 очков и совершил 10 подборов. Его партнёр по команде форвард Леброн Джеймс отметился 33 очками, восемью подборами и девятью результативными передачами. Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Остин Ривз (22) и Торин Принс (15).

Самым результативным игроком в составе «Даллас» стал разыгрывающий Лука Дончич, сделавший дабл-дабл. Он набрал 33 очка, совершил шесть подборов и 17 передач. Форвард Тим Хардэуэй-младший отметился 32 очками, тремя подборами и тремя передачами.