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37 очков Энтони Дэвиса не помогли «Лейкерс» одержать победу над «Далласом»

37 очков Энтони Дэвиса не помогли «Лейкерс» одержать победу над «Далласом»
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Сегодня, 13 декабря, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева победили со счётом 127:125.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. Он набрал 37 очков и совершил 10 подборов. Его партнёр по команде форвард Леброн Джеймс отметился 33 очками, восемью подборами и девятью результативными передачами. Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Остин Ривз (22) и Торин Принс (15).

Самым результативным игроком в составе «Даллас» стал разыгрывающий Лука Дончич, сделавший дабл-дабл. Он набрал 33 очка, совершил шесть подборов и 17 передач. Форвард Тим Хардэуэй-младший отметился 32 очками, тремя подборами и тремя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
127 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Хардуэй-младший - 32, Экзам - 26, Уильямс - 19, Лайвли - 8, Холмс - 4, Карри - 3, Харди - 2, Пауэлл, Лоусон, Браун, Деннис, Проспер, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 33, Ривз - 22, Принс - 15, Расселл - 7, Хатимура - 7, Реддиш - 4, Кристи, Хэйс, Вуд
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