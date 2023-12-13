«Денвер» одержал победу над «Чикаго», несмотря на удаление Николы Йокича

Сегодня, 13 декабря, в Чикаго (США) на арене «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Чикаго Буллз» и «Денвер Наггетс». Гости победили со счётом 114:106.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Чикаго» Коби Уайт. На его счету 27 очков, четыре подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде Никола Вучевич отметился даблом-даблом (26 очков, 16 подборов и пять передач). Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Демар Дерозан (14).

Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал разыгрывающий Реджи Джексон. Он набрал 25 очков, совершил два подбора и шесть передач. Форвард Майкл Портер-младший отметился 17 очками и семью подборами.