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«Денвер» одержал победу над «Чикаго», несмотря на удаление Николы Йокича

«Денвер» одержал победу над «Чикаго», несмотря на удаление Николы Йокича
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Сегодня, 13 декабря, в Чикаго (США) на арене «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Чикаго Буллз» и «Денвер Наггетс». Гости победили со счётом 114:106.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Чикаго» Коби Уайт. На его счету 27 очков, четыре подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде Никола Вучевич отметился даблом-даблом (26 очков, 16 подборов и пять передач). Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Демар Дерозан (14).

Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал разыгрывающий Реджи Джексон. Он набрал 25 очков, совершил два подбора и шесть передач. Форвард Майкл Портер-младший отметился 17 очками и семью подборами.

НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
106 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Чикаго Буллз: Уайт - 27, Вучевич - 26, Дерозан - 14, Картер - 9, Досунму - 9, Драммонд - 8, Уильямс - 7, Крэйг - 2, Терри - 2, Тэйлор - 2, Филлипс
Денвер Наггетс: Джексон - 25, Портер - 17, Строутер - 16, Гордон - 14, Браун - 13, Джордан - 9, Холидэй - 8, Колдуэлл-Поуп - 4, Уотсон - 4, Йокич - 4, Тайсон, Ннаджи, Пикетт
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