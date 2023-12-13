Все результаты игрового дня НБА 13 декабря

Сегодня, 13 декабря, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в рамках регулярного чемпионата прошло пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми их результатами.

Результаты игрового дня НБА 13 декабря:

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Сакраменто Кингз» – 119:99

«Финикс Санз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 119:116

«Чикаго Буллз» – «Денвер Наггетс» – 106:114

«Даллас Маверикс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 127:125

«Бостон Селтикс» – «Кливленд Кавальерс» – 120:113.

В настоящий момент лидером турнирной таблице НБА Западной конференции является «Миннесота Тимбервулвз», на счету которой 17 побед при пяти поражениях. Первое место в Восточной конференции занимает «Бостон». В активе игроков «Селтикс» также 17 побед и пять поражений.