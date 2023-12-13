Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мне нравятся мои деньги, так что я промолчу». Йокич – о своём удалении в матче с «Чикаго»

«Мне нравятся мои деньги, так что я промолчу». Йокич – о своём удалении в матче с «Чикаго»
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал своё удаление, которое он получил в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз». Игрок был вынужден досрочно завершить встречу из-за технических замечаний, полученных из-за споров с арбитрами. По мнению Николы, в ходе одного из эпизодов в его пользу не свистнули нарушение правил.

«Что есть, то есть. Некоторые парни могут говорить что угодно. Мне кажется, что то, что говорил я, не дотягивает до технического. Но мне нравятся мои деньги, так что больше я ничего не скажу», — сказал Йокич в эфире AltitudeTV.

Напомним, матч между «Чикаго» и «Денвером» завершился со счётом 106:114 в пользу гостей.

Материалы по теме
Видео
Никола Йокич был удалён во время матча с «Чикаго» за споры с судьями
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android