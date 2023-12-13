«Мне нравятся мои деньги, так что я промолчу». Йокич – о своём удалении в матче с «Чикаго»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал своё удаление, которое он получил в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз». Игрок был вынужден досрочно завершить встречу из-за технических замечаний, полученных из-за споров с арбитрами. По мнению Николы, в ходе одного из эпизодов в его пользу не свистнули нарушение правил.

«Что есть, то есть. Некоторые парни могут говорить что угодно. Мне кажется, что то, что говорил я, не дотягивает до технического. Но мне нравятся мои деньги, так что больше я ничего не скажу», — сказал Йокич в эфире AltitudeTV.

Напомним, матч между «Чикаго» и «Денвером» завершился со счётом 106:114 в пользу гостей.