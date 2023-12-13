Лука Дончич улучшил статистические показатели после рождения дочери

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич после рождения дочери улучшил статистические показатели. В начале декабря Лука сообщил, что стал отцом. Девочку назвали Габриэла. С тех пор в среднем за матч словенец набирает 35,2 очка и отдаёт 12,4 передачи (суммарно по ходу сезона он набирает ровно 32 очка и отдаёт 8,9 ассиста).

Отметим, что в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач.

В следующем туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча состоится 15 декабря и начнётся в 4:30 мск.