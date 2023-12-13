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Керр объяснил решение оставить трёх лидеров «Уорриорз» на скамейке в конце матча с «Санз»

Керр объяснил решение оставить трёх лидеров «Уорриорз» на скамейке в конце матча с «Санз»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал комментарий по поводу своего решения оставить на скамейке запасных лидеров команды Клэя Томпсона, Эндрю Уиггинса и Кевона Луни в концовке выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».

«Я просто чувствовал, что на площадке должны быть те парни, которые смотрятся лучше всех. Я был очень терпелив. Однако сегодня был не тот день, когда нужно проявлять терпение.

Что подумал Клэй? Уверен, он разочарован. Конечно, ситуацию нельзя назвать простой. То же самое могу сказать и об Уиггинсе с Луни. Но это НБА, где всем может быть сложно», — сказал Керр на пресс-конференции.

Напомним, матч между «Финиксом» – «Голден Стэйт» завершился победой хозяев площадки со счётом 119:116.

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