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«Уралмаш» без объяснения причин назначил нового главного тренера вместо Павичевича

«Уралмаш» без объяснения причин назначил нового главного тренера вместо Павичевича
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Пресс-служба екатеринбуржского «Уралмаша» объявила о назначении Вадима Филатова исполняющим обязанности главного тренера команды. Сообщается, что специалист будет готовить клуб к предстоящему матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Встреча пройдёт 18 декабря в Екатеринбурге.

С 2023 года пост главного тренера «Уралмаша» занимает Милош Павичевич.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата екатеринбуржцы на выезде победили саратовский «Автодор». Игра завершилась со счётом 98:87. В настоящий момент «Уралмаш» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда одержала восемь побед и потерпела восемь поражений. Лидером является московский ЦСКА. На счету армейцев 15 побед при одном поражении.

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