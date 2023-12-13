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Финал внутрисезонного турнира – самый просматриваемый в НБА с 2018-го без учёта плей-офф

Финал внутрисезонного турнира – самый просматриваемый в НБА с 2018-го без учёта плей-офф
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Финальный матч первого в истории внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Индиана Пэйсерс» на каналах ABC и ESPN2 посмотрело 4,58 миллиона зрителей. Об этом информирует Sportsmediawatch.com.

Сообщается, что матч оказался самым просматриваемым с 2018 года, если не учитывать игры плей-офф и на Рождество.

Отмечается также, что в целом игры НБА в этом сезоне собирают 1,72 миллиона зрителей, что на 7 % больше, чем в прошлом сезоне (1,61 миллиона).

Первым чемпионом внутрисезонного турнира стал «Лос-Анджелес». Клуб из Калифорнии победил «Индиану» со счётом 123:109. Лидер «озёрников» Леброн Джеймс стал самым ценным игроком соревнований.

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