Пол Джордж выбрал команду НБА любой эпохи, за которую мечтал бы сыграть

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж признался, что будь у него возможность сыграть за любую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) любой эпохи, он бы выбрал «Лос-Анджелес Лейкерс» начала 2000-х. В 2000, 2001 и 2002 году «озёрники» выиграли три титула подряд.

«Это отличный вопрос. Включите меня в команду Коби и Шака. Я бы играл именно там», — сказал Джордж на своём канале в YouTube.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джордж принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 22,6 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал четыре результативные передачи.

Ранее лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум признался, что хотел быть похожим на Джорджа.