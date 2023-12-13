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Эксперт оценил решение «Лейкерс» вывесить баннер за победу во внутрисезонном турнире НБА

Эксперт оценил решение «Лейкерс» вывесить баннер за победу во внутрисезонном турнире НБА
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Бывший игрок НФЛ, а ныне спортивный аналитик Кейшон Джонсон прокомментировал решение «Лос-Анджелес Лейкерс» вывесить баннер в честь победы во внутрисезонном турнире Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Изначально «озёрники» были против такого шага, но потом изменили своё решение. Джонсон полностью поддерживает калифорнийскую команду.

«Сто процентов правильный шаг. Это также турнир. «Лейкерс» стремится к чемпионству. Любая команда поступила бы так же», — сказал Джонсон в эфире Undisputed.

Напомним, в финале внутрисезонного турнира «Лос-Анджелес» встречался с «Индианой Пэйсерс». Клуб из Калифорнии одержал победу со счётом 123:109. Внутрисезонный турнир проводился впервые.

Ранее лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж заявил, что мечтал бы играть за «Лейкерс» начала 2000-х.

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