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Секулич рассказал, что нужно сделать «Локо» для победы над «Енисеем»

Секулич рассказал, что нужно сделать «Локо» для победы над «Енисеем»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«Что нужно сделать, чтобы обыграть «Енисей»? Хороший вопрос… Если максимально коротко – забить больше и пропустить меньше. А если серьёзно, «Енисей» играет в очень хороший баскетбол. В их составе сразу два человека, которые могут отлично вести игру – Ксавье Ратан-Мэйз и Джеремайя Мартин. Среди остальных отлично распределены роли, и каждый точно знает, что делать в той или иной ситуации, так что получается качественный командный баскетбол. «Енисей» поддерживает высокий уровень игры с самого начала чемпионата, именно поэтому они забрались так высоко. Чтобы победить такую команду, нужно демонстрировать качественную командную защиту с первой до последней минуты.

Доволен ли я защитой, которую «Локо» показал в матче с МБА? Большую часть матча – да. Ошибки, конечно, были, кое-что мы могли сделать лучше. Но МБА – это команда, которая очень хорошо двигает мяч и бросает. Мы не дали им набрать даже 70 очков, так что, можно сказать, справились с задачами, которые они перед нами поставили.

Станет ли для нас преимуществом тот факт, что «Енисей» три дня назад играл в Минске, а потом с несколькими пересадками добирался в Краснодар? Мы тоже после предыдущего матча добирались сюда с пересадками. Откровенно говоря, нас не должно заботить, какое расписание игр у соперника. Фокусироваться надо на себе, чтобы качественно восстановиться после выезда и как следует подготовиться к игре. А главное наше преимущество я вижу в том, что мы играем дома. Болельщики очень хорошо нам помогают. Мы сделаем всё возможное, чтобы порадовать их победой над «Енисеем», — приводит слова Секулича сайт краснодарского клуба.

Матч «Локомотив-Кубань» — «Енисей» пройдёт в Краснодаре 14 декабря. Начало — в 20:00 мск.

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