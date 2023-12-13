Гомельский ответил на вопрос, сможет ли Леброн Джеймс сыграть с сыном в матче НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о том, что форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс надеется сыграть со своим 19-летним сыном Бронни в одном матче Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я искренне желаю Леброну осуществить эту мечту. Но состоится ли пришествие Джеймса-младшего в НБА, я вовсе не уверен», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

На минувшей неделе Бронни Джеймс дебютировал за университетскую команду USC в матче с командой «Лонг Бич Стэйт», представляющей Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич. Бронни сыграл 16 минут, набрал четыре очка, сделал три подбора и записал на свой счёт две результативные передачи. Команда Джеймса уступила в овертайме со счётом 79:84.