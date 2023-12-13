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«Чикаго» откроет собственный Зал почёта. Первыми в него войдут Джордан, Пиппен и другие

«Чикаго» откроет собственный Зал почёта. Первыми в него войдут Джордан, Пиппен и другие
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» откроет свой собственный Зал почётов, посвящённый бывшим игрокам, тренерам и менеджерам, которые внесли наибольший вклад в успешное развитии организации. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Первыми в Зал почёта войдут 13 человек, среди которых легендарные игроки клуба Майкл Джордан, Скотти Пиппен и Тони Кукоч, тренер Фил Джексон и менеджер Джером Краузе. Также в Зал почёта будет введён весь состав команды сезона-1995/1996, когда «Чикаго» одержал рекордные 72 победы и завоевал четвёртый титул чемпиона.

Торжественная церемония пройдёт в перерыве матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз», так как главный тренер «Уорриорз» Стив Керр был в составе «Чикаго» в сезоне-1995/1996.

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