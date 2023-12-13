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Леброн Джеймс хотел победить во внутрисезонном турнире НБА ради молодых игроков «Лейкерс»

Леброн Джеймс хотел победить во внутрисезонном турнире НБА ради молодых игроков «Лейкерс»
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Форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считал, что победа во внутрисезонном турнире Национальной баскетбольной ассоциации важна для новичков его команды.

«Я знал, что Леброн собирается победить в турнире. Он рассказал мне об этом перед финальной игрой и сказал: «Это для тебя. Это для тебя и для Д'Моя Ходжа. Это для всех вас. Я не сомневался в его словах, и теперь мы сделали это. Просто знать, что он думает о нас, — это уже благословение. Не так много людей похожи на него. Это просто говорит о том, кто такой Леброн», — приводит слова форварда «Лейкерс» Алекса Фаджа andscape.

«Он сказал новичкам: «Мы сделаем это для вас. Даже не беспокойтесь об этом», — добавил защитник Д'Мой Ходж.

«Очевидно, Леброну это не нужно. То, что он хотел это сделать ради нас, потому что мы молодые ребята, — это очень приятно. Что я понял об этой игре, так это то, что, когда на кону деньги, это гораздо серьёзнее», — подвёл итог форвард Максвелл Льюис.

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